Летняя спартакиада пенсионеров завершилась в Бурятии

Тунка передала эстафету Кижинге



В Тункинской долине завершилась VI Республиканская летняя спартакиада пенсионеров Бурятии, сообщает пресс-служба регионального ОПФР.



Спартакиада проходит раз в два года.



Защищать честь своего района приехали победители отборочных соревнований, проводившихся в муниципальных образованиях.



Праздник стартовал 27 июня на стадионе в селе Кырен.



В спортивных соревнованиях, которые проходили на территории Жемчугской среднеобразовательной школы, собралась 21 команда со всей республики, в том числе сборная команда Северного района, объединившая Северобайкальск, Северо-Байкальский и Муйский районы.



За призовые места команды боролись в лёгкой атлетике, волейболу, стрельбе из лука, настольному теннису, шахматам, дартсу, метанию мяча.



Самое массовое зрелище, как правило, - это волейбол. Буквально все игры прошли при полном аншлаге. Команда волейболистов из Улан-Удэ завоевала 1 место, сразившись в финале с командой Кабанского района.



Особенно тяжело пришлось легкоатлетам и лучникам. Им пришлось состязаться на открытом школьном стадионе при более чем 30-градусной жаре. Хороший результат показал в беге на 1000 метров улан-удэнец Алексей Бортоев, который принес ему 1 место. Среди женщин на дистанции 800 метров победила Светлана Чупрова из Кабанского района. Отличились теннисисты Татьяна Пурбуева, Владимир Жамбалов. Не отстали от них и шахматисты Светлана Жеребцова, Баир Митыпов, завоевав также 1 общекомандное место в этом виде. Традиционно победили лучники из Улан-Удэ: Долгоржап Базарова, Цырен-Доржи Маганов.



В общекомандном зачете первое место заняла команда столицы Бурятии, второе место у пенсионеров Кабанского района, спортсмены из Кижингинского района завоевали третье место.



Следующую спартакиаду пенсионеров будут принимать жители Кижингинского района в 2020 году.



Сборная команда пенсионеров республики в конце августа примет участие в V Спартакиаде пенсионеров России в Новосибирске.

