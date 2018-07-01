Представитель Бурятии стал чемпионом России по кибербоксу

Федерация бокса России провела первые всероссийские соревнования по интерактивному боксу



В Москве на арене Cyberspace собрались представители 24 регионов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Якутии, Карелии, Новосибирской области, Дагестана и др., чтобы определить первого чемпиона страны по интерактивному боксу.



Турнир стартовал с жеребьевки, после которой состоялось торжественное открытие соревнований.



Лидеры соревнований определились практически сразу. На протяжении всего турнира внимание судей и зрителей привлекли участники из Санкт-Петербурга, Коми и Бурятии. Уверенно расправившись с соперниками в четверть- и полуфиналах, в решающем бою сошлись Александр Калашников, представляющий Санкт-Петербург, и Булат Бадмаев из Бурятии. Победу праздновал Бадмаев, не давший своему оппоненту ни малейшего шанса на победу.



Третье место занял спортсмен из Сыктывкара Артем Новоселов, который оспаривал бронзу в поединке с представителем Тульской области Никитой Кашиным.



Победители получили денежные призы - 50 000 рублей за первое место, 30 000 рублей – за второе, и 20 000 рублей забрал бронзовый призер. Булат Бадмаев также стал первым обладателем кубка чемпиона России по интерактивному боксу.



Поддержать участников приехали известные боксеры-олимпийцы Софья Очигава, Егор Мехонцев и Шамиль Сабиров, которые наградили победителей от имени Федерации бокса России.



Очигава призналась, что у нее сложилось впечатление, что она побывала в будущем: «Очень приятно, что Федерация бокса идет в ногу со временем. Важно, что мы развиваем бокс во всех направлениях, и интерактивный бокс – одно из таких направлений развития, которое надо принимать, надо приобщать молодежь к нему. Мне понравилось, несмотря на то, что поначалу было как-то странно. Но сейчас могу сказать, что я бы и сама поучаствовала».



Мехонцев отметил, что поначалу настороженно отнесся к идее проведения соревнований в новой дисциплине: «Я не люблю компьютерные игры, это не мое. Но сегодня с удовольствием понаблюдал за турниром. Мир шагает вперед – женский бокс когда-то тоже был новшеством. Сейчас ввели интерактивный бокс. Что ж, люди соревнуются, стараются чего-то добиться. Теперь будем наблюдать, как дальше станет развиваться направление интерактивного бокса»



Соревнования по интерактивному боксу станут регулярными и будут проводиться на постоянной основе. Следующий турнир планируется провести 22 июля в рамках празднования Международного дня бокса, сообщает пресс-служба федерации.

