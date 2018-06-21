В Улан-Удэ пройдёт дискотека под открытым небом

Посетителей ждёт развлекательная программа



Завтра, 22 июня, в 18:00 в парке имени Орешкова в Улан-Удэ пройдёт летний танцевальный вечер на фонтанной площади.



По словам организаторов, ожидаются выступления вокалистов ДК имени Вагжанова.

