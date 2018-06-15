В Северобайкальске откроется Центр социального ухода для пожилых людей

Пожилые граждане будут проживать как на постоянной, так и на временной основе
В Северобайкальске в скором времени начнёт работу Центр социального ухода «Забота» для пожилых людей. В нём смогут находиться жители Северобайкальска, Муйского и Северо-Байкальского районов.
Первые три постояльца приедут из посёлка Таксимо для заселения в ближайшие дни. Это пожилые мужчины, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Кто-то из них остался без родственников и в силу возраста и проблем со здоровьем не может за собой ухаживать, у кого-то вообще нет жилья.
О том, что некоторые граждане Северобайкальска и двух северных районов остро нуждаются в специализированном заведении для пожилых людей, где они могли бы постоянно проживать и получать квалифицированную социальную помощь и уход, разговор ведётся давно. Эта проблема озвучена и перед главой Бурятии Алексеем Цыденовым во время его рабочей поездки в феврале этого года.
Центр социального ухода для пожилых людей создаётся на условиях государственно-частного партнёрства. Открывает его индивидуальный предприниматель, по основной профессии медицинская сестра высшей квалификационной категории отделенческой больница на станции Северобайкальск Ольга Корсакова.
Подбором кандидатур для проживания в «Заботе» занимаются специалисты Северного отдела социальной защиты населения. Одним из важных условий для проживания в «Заботе» является личное согласие получателя услуг.
Нуждающиеся в предоставлении социальных услуг в стационарных условиях имеются, но пока пожилые люди относятся к предложению поселиться в Центре с осторожностью.
Пожилые граждане будут проживать как на постоянной, так и на временной основе – к примеру, на период отсутствия родственников пенсионера.
Также возможно размещение по принципу пансионата, когда бабушки и дедушки смогут проживать в центре с понедельника по пятницу, а на выходные их будут забирать домой родственники. Вариантов для проживания в центре социального ухода может быть несколько.
Сейчас центр «Забота» расположился в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома и может принять пять человек. Ольга Корсакова на собственные средства арендовала жилое помещение, а часть необходимых для проживания предметов мебели и бытовой техники передали жители Северобайкальска и села Кичеры, сообщает министерство социальной защиты Бурятии.
В Северобайкальске откроется Центр социального ухода для пожилых людей
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