Статистика включает и новорождённых
Число посещений врачей в течение года в Бурятии составило 9369 тысяч. В статистику включены и профилактические и посещения к зубным врачам, сообщает Бурятстат.
В среднем каждый житель республики, включая новорождённых, посетил врача более 9 раз.
В 2017 году медицинская помощь населению республики оказывалась в 44 больничных учреждениях и диспансерах на 8,5 тысяч коек, 85(самостоятельных и входящих в состав других организаций) амбулаторно-поликлинических учреждениях на 26,2 тысяч посещений в смену, 331 фельдшерском, акушерском и другом пунктах.
Скорую медицинскую помощь обеспечивали 47 станций и отделений, которыми амбулаторно и при выездах оказана помощь 360,1 тыс.гражданам.
Средний житель Бурятии посещает врачей 9 раз в год
Общество, Фото:
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