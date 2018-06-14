Средний житель Бурятии посещает врачей 9 раз в год

Статистика включает и новорождённых



Число посещений врачей в течение года в Бурятии составило 9369 тысяч. В статистику включены и профилактические и посещения к зубным врачам, сообщает Бурятстат.



В среднем каждый житель республики, включая новорождённых, посетил врача более 9 раз.



В 2017 году медицинская помощь населению республики оказывалась в 44 больничных учреждениях и диспансерах на 8,5 тысяч коек, 85(самостоятельных и входящих в состав других организаций) амбулаторно-поликлинических учреждениях на 26,2 тысяч посещений в смену, 331 фельдшерском, акушерском и другом пунктах.



Скорую медицинскую помощь обеспечивали 47 станций и отделений, которыми амбулаторно и при выездах оказана помощь 360,1 тыс.гражданам.

