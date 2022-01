В Улан-Удэ открыли первую частную библиотеку

Ex libris — первая в Улан-Удэ и вторая в России независимая библиотека



В Улан-Удэ открылась современная частная библиотека Ex libris. Это первая в столице Бурятии и вторая в России независимая библиотека, сообщили в минкультуры республики.



Новую библиотеку открыли 9 января в центре современного искусства «Залуу» на четвёртом этаже. Фонд библиотеки формируется девушками, которые хорошо ориентируются в современной литературе, – Еленой Калашниковой, Екатериной Савицкой и Дианой Рудаковой. На одном этаже с библиотекой расположен книжный магазин «Калашников» (0+).



На полках Ex libris (18+) — только современная литература. Это книги, которые нельзя найти в сетевых книжных города и в государственных библиотеках. Основой фонда стали домашние фонды основательниц. В библиотеке также будут проводиться мастер-классы, тематические встречи и собрания книжного клуба.



- Наша библиотека — это место, в котором каждый найдёт современную актуальную литературу себе по вкусу. Это и художественная литература — русская и зарубежная, и книги о бизнесе, родительстве, психологии, фем-литература, биографическая и дневниковая проза и многое другое. Конечно, сейчас наш фонд ещё невелик, но мы верим в ценность нашей задумки, намерены популяризировать хорошие книжки и делать наш город образованнее, свободнее, создав настоящее книжное сообщество, — отметили создательницы Ex libris.