Мобильный интернет на берегах Байкала стал ещё быстрее

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

МегаФон более чем в 2 раза увеличил скорость мобильного интернета в местах притяжения туристов на Байкале. Теперь жители и гости посёлков Турка, Горячинск и Гремячинск могут с большим комфортом использовать цифровые возможности смартфонов



Специалисты оператора проанализировали число путешественников, приезжающих на Байкал и выяснили, что туристическая активность заметно выросла. Турку с «Байкальской гаванью», термальные источники Горячинска и живописные места Гремячинска посещает до 5 тысяч абонентов компании ежемесячно, что в полтора раза больше, чем в прошлом году.



Расширяется и география туристов: на Байкал все чаще стали приезжать жители западных регионов страны: Нижегородской области, Краснодарского края, республик Башкортостан и Дагестан. Не спадает популярность любимого места и у дальневосточных регионов: Магаданской, Сахалинской областей, Хабаровского, Камчатского и Приморского краёв. Причиной могут быть временные ограничения на заграничные поездки, введённые в связи с пандемией, а также растущая в России популярность активного отдыха.



- С увеличением турпотока вырос и объём передачи данных в сети МегаФона. Анализ мобильного интернет-трафика в Турке, Горячинске и Гремячинске показал его двукратный рост по сравнению с прошлым годом, причём почти 90% трафика приходится на сети 4G. Мы понимаем, что это не предел и ожидаем ещё больший объём трафика, особенно в районе«Байкальской гавани», где, как известно, знаменитый скульптор Даши Надмаков планирует создать этнографический комплекс, - говорит директор МегаФона в Бурятии Олеся Степанова.

