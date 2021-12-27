Указ о ковидных послаблениях подписал Игорь Кобзев
В Иркутской области с 24 декабря отменили проверку QR-кодов и иных медицинских документов при входе в торгово-развлекательные центры. Документ о вакцинации потребуется при посещении конкретных павильонов. Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Кобзев.
Вход в павильоны, реализующие продукты питания, товары первой необходимости, лекарственные средства по-прежнему остаётся свободным. Также проверка QR-кодов и иных медицинских документов не будет осуществляться на объектах общественного питания, расположенных в зонах ожидания вылета аэропортов.
С 25 декабря 2021 года по 3 января 2022 года снимаются ограничения по времени работы объектов общественного питания и кинотеатров.
Также в документе указано, что срок действия ПЦР-теста сокращён с 72 до 48 часов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии действует система пропусков по QR-кодам о вакцинации против коронавируса в торговые центры как минимум до января 2022 года.
В Иркутской области отменили QR-коды при входе в ТРЦ
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