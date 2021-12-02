Он был построен на средства частного инвестора
Ледовой арене IceМетр исполнилось три года. Каток открылся три года назад, 1 декабря. Инвестором стала Елизавета Мацук, директор ООО «СантехМЕТ».
Сейчас первая в городе ледовая арена является местом отдыха горожан и площадкой для развития зимних видов спорта.
- Уже 3 года! Елизавета Трофимовна, спасибо вам за ваш вклад в развитие спортивной инфраструктуры в России! Без нагрузки на региональный бюджет построить такой замечательный объект. Результаты - первые звездочки по фигурному катанию в Бурятии, - написала в соцсети сотрудник министерства спорта Российской Федерации Елена Сандакова, уроженка Бурятии.
Техническое открытие катка состоялось три года назад, в первый день зимы, и во Всемирный день хоккея.
Спортсмены Бурятии называют ледовую арену в Улан-Удэ «восьмым чудом света». Его открытия любители зимних видов спорта ждали многие годы.
Строительство ледового дворца в столице Бурятии, обещанное властями ещё в 2011 году, ежегодно откладывалось. Пока чиновники решали вопросы, частный инвестор приступил к делу. Меньше чем за полтора года был построен частный ледовый объект.
Как сообщается на сайте катка, недавно состоялась первая игра между хоккейными клубами «Дорожник» и «Ирбис», где «Дорожник» с большим отрывом обыграл соперника. Счет составил 17:1 в пользу ХК «Дорожник».
В течение четырёх месяцев будут сражаться за звание сильнейших шесть команд дивизиона «Любитель 40+». По итогам отборочного тура сильнейшая команда представит Бурятию на финальном этапе Фестиваля НХЛ в Сочи.
Три года работает первый крытый ледовый каток в Улан-Удэ
Бизнес, Фото:
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Он был построен на средства частного инвестора
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