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Часть Чивыркуйского залива Байкала отдали в собственность бизнесмену

Часть Чивыркуйского залива Байкала отдали в собственность бизнесмену
Бизнес, 
Суд первой инстанции встал на сторону иркутского предпринимателя в споре с природоохранной прокуратурой

Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура в судебном порядке оспаривает права крупного иркутского предпринимателя на 860 га земель на побережье Байкала.

Уникальную природную территорию – водно-болотные угодья, акватория реки Исток, озеро Малый Арангатуй и Чивыркуйский залив Байкала с береговой полосой – поставили на кадастровый учёт и предоставили в частную собственность.

Несмотря на очевидное нахождение территории в границах земель водного фонда, фактическое покрытие части участка водой, заключений специалистов и уполномоченных органов, суд посчитал доводы прокурора недоказанными. Согласно выводам судебного акта, из-за отсутствия установленных границ водных объектов нельзя доказать неправомерность владения примыкающей к водоёмам землёй.

В настоящее время судебное решение оспаривается в апелляционном порядке в Верховном суде Бурятии.

- По мнению прокурора, формальный подход к разрешению судьбы особо ценных байкальских земель недопустим. Правомерно определить границы водных объектов возможно не только путём внесения записи в Единый государственный реестр недвижимости, но и путём использования государственных топографических карт, фактического обследования участков, что и было сделано. Более того, в период рассмотрения дела в рамках госконтракта проводились работы по описанию местоположения береговой линии Байкала, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Прокуратура настаивает на заявленном иске и с учётом всех имеющихся документов и доказательств требует принятия законного и справедливого судебного акта.



Байкал природохранная прокуратура аренда земельных участков
 
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