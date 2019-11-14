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Улан-удэнец переехал в Тарбатагайский район ради овцеводства

Улан-удэнец переехал в Тарбатагайский район ради овцеводства
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Бывший улан-удэнский бизнесмен стал фермером, а также планирует выращивать круглый год клубнику

Бросить бизнес городской и заняться бизнесом сельскохозяйственным решили двое жителей Тарбагатайского района Бурятии. Один взялся за разведение овец, другой – за выращивание зерновых культур.

Геннадий Щербаков в бизнесе с 1991 года. 15 лет проработал в сфере отопительного оборудования, но потом принял решение бросить эту деятельность и заняться другой.

- Честно говоря, мне всё надоело. Давно мысли были, но вот удалось получить землю, и сейчас решил здесь реализоваться, - рассказывает он.


Основная сфера деятельности Геннадия Щербакова – это разведение овец и коз. Дочь предпринимателя купила 50 голов баранов редкой катумской породы. По словам мужчины, такую породу в России удалось вывести впервые за 200 лет, путём скрещивания романовских баранов и американских овец катадин. Животные перевезены из Санкт-Петербурга.

- Преимуществ просто море. Мало того, что они большие, мясо без запаха, стричь не нужно, сами линяют, приносят от двух и более ягнят, поэтому одни плюсы. От Урала до Дальнего Востока я один их выращиваю и буду один. На моей базе Ленинградская область создаёт свой форпост. Сейчас для меня главное увеличить стадо, чтобы получать нормальный приход. В планах 500 овцематок иметь, они каждые восемь месяцев будут приносить ягнят и через два года получится три тысячи ягнят. Часть ягнят будет продаваться фермерам, естественно, с дотациями минсельхоза, часть выбраковываться, - отметил Геннадий Щербаков.


Также предприниматель хочет наладить производство полуфабрикатов, тем самым дав работу местному населению. Для дополнительного заработка Геннадий Щербаков планирует открыть место семейного отдыха, а именно горнолыжный курорт.

- Я знаю, как это сделать, не то что я себя хвалю. Есть место, где всё можно реализовать. Также я заложил место для теплицы, осталось её достроить, в которой будет выращиваться круглогодично клубника. Не будет ни окон, ни дверей, полностью искусственное освещение. Пять урожаев в год я хочу снимать и уже получать дополнительные деньги и начать их вкладывать дальше, - добавил он.



Из всех проблем предприниматель выделяет одну – это завышенные процентные ставки по кредитам.

С такой же проблемой столкнулся и Валерий Чебан. Он занимается растениеводством и выращиванием зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур.

Этим предприниматель занимается с 2010 года. До этого Валерий Чебан имел сеть магазинов в Хабаровске. Но после женитьбы на жительнице Бурятии продал бизнес и перебрался на родину супруги.

- На сегодня мы развиваем наше хозяйство с увеличением площадей до 2 тысяч га. Устанавливаем зерноочистку германского производства, то есть в ангар будет подаваться уже чистое, товарное зерно. Мы получаем от 1500 до 2000 тонн зерна в год. Реализуем его на мелькомбинат. Все земли у меня в собственности. Также в планах строительство ещё зерносклада и зерноотчистки, - поделился Валерий Чебан.


Кроме этого, предприниматель в своём арсенале имеет единственный в Бурятии особый плуг российского производства.

- Он экономичный, и его дневная норма 40 га, а обычный 15 – 20 га разница получается вдвойне. Этот плуг делает несколько видов работ, он может быть как чизель, может быть как плуг, как рыхлитель. У него отвалы откручиваются, остаются две лапы. Эффективное орудие на сегодняшний день, - рассказал «Байкал-Daily» Валерий Чебан.

С рабочим визитом предприятия посетил глава Бурятии Алексей Цыденов. Он осмотрел хозяйства бизнесменов и пообещал помочь в кредитном вопросе.

- Мы готовы со своей стороны поддержать. Причём от нас, что необычно, не просят грантов или каких-то субсидий, а просят только поддержку в получении кредита по доступной ставке. Я думаю, что мы с банками отработаем и по этому вопросу тоже поможем, - сказал глава Бурятии.






сельское хозяйство правительство республики фермеры
 
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