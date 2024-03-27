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В Бурятии первоклассница оформила кредит на маму ради онлайн-игры

В Бурятии первоклассница оформила кредит на маму ради онлайн-игры
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Семилетняя девочка не понимала, что общается с мошенниками

Мошенники убедили семилетнюю девочку из Кабанского района Бурятии оформить кредит на маму. Взамен девочке обещали виртуальную валюту в онлайн-игре.

- Приманкой для ребёнка стало сообщение в мессенджере о бесплатной раздаче игровых денег в онлайн-игре. Следуя инструкциям злоумышленника, первоклассница взяла телефон мамы и фотографировала каждый шаг производимых с ним действий. Снимки она отправляла аферисту, а тот, обводя кружочками кнопки для нажатия, давал дальнейшие указания, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

Войти в личный кабинет матери в банковском приложении школьница смогла, поскольку пароль от него совпал с кодом-паролём разблокировки экрана телефона.

В итоге девочка перевела неизвестным свыше 60 тысяч рублей.

Преступники также планировали добиться перевода сбережений женщины через мобильный банк, но не успели. Общение с мошенниками завершилось, когда мама забрала у дочери свой телефон.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

Полиция Бурятии призывает взрослых объяснить детям правила безопасного поведения в Сети, ограничить их доступ к своим гаджетам, а также блокировать как экран телефона, так и личный кабинет в сервисе онлайн-банкинга паролем, который знаете только вы сами.

мошенничество

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