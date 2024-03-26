Сбытчика героина из Иркутской области посадили на 12 лет

Задержали его транспортные полицейские



Наркосбытчик из города Тайшет Иркутской области осуждён на 12 лет лишения свободы.



- Житель Тайшета в период с 2021 по 2022 гг в среде наркозависимых лиц за денежное вознаграждение распространял героин. Совершив четыре таких факта, при очередной попытке сбыта наркотиков в сентябре 2022 года, злоумышленник был задержан с поличным транспортными полицейскими, - сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Суд признал подсудимого виновным и назначил 12 лет колонии строгого режима.

