Задержали его транспортные полицейские
Наркосбытчик из города Тайшет Иркутской области осуждён на 12 лет лишения свободы.
- Житель Тайшета в период с 2021 по 2022 гг в среде наркозависимых лиц за денежное вознаграждение распространял героин. Совершив четыре таких факта, при очередной попытке сбыта наркотиков в сентябре 2022 года, злоумышленник был задержан с поличным транспортными полицейскими, - сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Суд признал подсудимого виновным и назначил 12 лет колонии строгого режима.
Сбытчика героина из Иркутской области посадили на 12 лет
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Парень пытался оспорить это постановление суда
Задержали его транспортные полицейские
Они поверили в «заработок на инвестициях»
Ранее мужчина не раз был судим
Инцидент произошёл на улице Балтахинова
На них составили протоколы
Пенсионер находится в тяжёлом состоянии
Женщина купилась на низкую цену цепочки
Возгорание произошло в Кабанске
Убийцей оказался бывший супруг
Находившиеся в иномарке люди смогли выбраться самостоятельно
Тяжёлые травмы получил один из водителей
После убийства мужчина сжёг дом
Ранее он уже был судим за убийство
Она похитила сапоги и костюм