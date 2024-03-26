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Читинец возил избитого таксиста в багажнике его авто

Читинец возил избитого таксиста в багажнике его авто
Происшествия, 
Пенсионер находится в тяжёлом состоянии

В Чите 31-летнему местному жителю предъявлено обвинении в угоне машины и похищении человека.

Нападение произошло 20 марта на дороге между селом Еремино и микрорайоном Берёзка в Чите. По данным следствия, пьяный пассажир в пути поссорился с 67-летним таксистом. Мужчина набросился на водителя и нанёс ему множественные удары по голове кулаками и локтем руки, чем причинил потерпевшему тяжёлую черепно-мозговую травму.

Далее злоумышленник положил таксиста в багажник его машины, а сам сел за руль и несколько часов катался на автомобиле. Вечером он выбросил раненого на обочину дороге в районе Молоковского тракта, а сам скрылся.

Потерпевшего, который находился без сознания, обнаружил случайный прохожий. Он сообщил об этом в правоохранительные органы. Таксиста госпитализировали, сейчас находится в тяжёлом состоянии.

Похитителя задержали полицейские. Ему предъявлено обвинение по статьям «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершённое с применением насилия, опасного для жизни или здоровья» и «Похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья».

- Следователи провели комплекс неотложных следственных действий. Осмотрены места происшествий, автомобиль, допрошены свидетели. Назначены судебные экспертизы. По ходатайству следователей судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы, откуда освободился в июне 2023 года, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
похищение человека угон такси

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