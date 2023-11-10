В Октябрьском районе Улан-Удэ отключают отопление

Также временно не будет горячей воды



В Октябрьском районе Улан-Удэ сегодня, 10 ноября, 9:00 до 13:00 не будет горячей воды и отопления по адресам:

- ул. Терешковой, 22, 24,26а, 26, 28а, 28, 30, 30а, 32, 32а, 34, 34а, 36а, 36, 38, 40;

- БКМ, 11, 13, 9, 7, 5, 3, 1;

- ул. Цыбикова, 4, 5, 6, 11, 9, 7, 1а, 13;

- ул. Солнечная, 11,13, 5, Детский сад №70 «Солнышко»;

- ул. Солнечная, 15А, 48, Детский сад №56 «Теремок»;

- ул. Солнечная, 9, школа №25;

- ул. Цыбикова, 2, 2а/1, МВД России;

- ул. Цыбикова, 3, 5, ООО «Профэксперт»;

- ул. Солнечная, 7а, военный комиссариат Октябрьского района;

- ул. Солнечная, 7, ИП Гусаченко А.В.;

- ул. Терешковой, 24а, ФЛ Аюшиев И.Н.;

- ул. Терешковой, 42, ФЛ Доржиева ТВ;

- ул. Цыбикова, 5а.



Как сообщает администрация района, отключение горячей воды и отопления связано с проведением ремонтных работ на тепловых сетях.

