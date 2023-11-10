Также временно не будет горячей воды
В Октябрьском районе Улан-Удэ сегодня, 10 ноября, 9:00 до 13:00 не будет горячей воды и отопления по адресам:
- ул. Терешковой, 22, 24,26а, 26, 28а, 28, 30, 30а, 32, 32а, 34, 34а, 36а, 36, 38, 40;
- БКМ, 11, 13, 9, 7, 5, 3, 1;
- ул. Цыбикова, 4, 5, 6, 11, 9, 7, 1а, 13;
- ул. Солнечная, 11,13, 5, Детский сад №70 «Солнышко»;
- ул. Солнечная, 15А, 48, Детский сад №56 «Теремок»;
- ул. Солнечная, 9, школа №25;
- ул. Цыбикова, 2, 2а/1, МВД России;
- ул. Цыбикова, 3, 5, ООО «Профэксперт»;
- ул. Солнечная, 7а, военный комиссариат Октябрьского района;
- ул. Солнечная, 7, ИП Гусаченко А.В.;
- ул. Терешковой, 24а, ФЛ Аюшиев И.Н.;
- ул. Терешковой, 42, ФЛ Доржиева ТВ;
- ул. Цыбикова, 5а.
Как сообщает администрация района, отключение горячей воды и отопления связано с проведением ремонтных работ на тепловых сетях.
В Октябрьском районе Улан-Удэ отключают отопление
Происшествия, Фото:
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