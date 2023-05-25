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В Ангарске водитель Toyota Fielder намеренно сбил дорожную камеру

В Ангарске водитель Toyota Fielder намеренно сбил дорожную камеру
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Таким образом автомобилист выразил своё возмущение

В Ангарске задержали водителя, сбившего комплекс фотофиксации нарушений ПДД. Инцидент произошёл на 1847 километре федеральной автодороги «Сибирь».

Сообщение о повреждении дорожной камеры поступило в полицию округа накануне.

- Около 9 часов утра мужчина, управлявший Toyota Corolla Fielder, допустил наезд на камеру, выставленную с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий в очаге повышенной аварийности. В течение нескольких часов полицейские установили его личность и доставили в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Задержанный – 47-летний местный житель. По предварительной информации, ангарчанин сбил камеру намеренно, так как был возмущён, что её там установили.

 
При этом на допросе мужчина пытался отрицать свою причастность.

- Не понимаю, о чём речь и какие поступки я сделал, - заявил задержанный.

В настоящий момент полицейские установят все причины и условия произошедшего. Дознаватели дадут правовую оценку действиям мужчины в рамках ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

ГИБДД камеры фиксации умышленное повреждение имущества

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