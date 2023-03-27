В Улан-Удэ женщина на «Тойоте» пробила бетонный забор





На улице Трактовая в Улан-Удэ женщина за рулём «Тойоты» влетела в бетонный забор.- По предварительным данным, женщина-водитель 1977 года рождения не справилась с управлением и совершила наезд на бетонный забор. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, - сообщили в МВД по Бурятии.На месте работают инспекторы ДПС, устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.Момент аварии сняла видеокамера: