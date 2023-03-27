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В Улан-Удэ женщина на «Тойоте» пробила бетонный забор

В Улан-Удэ женщина на «Тойоте» пробила бетонный забор
Происшествия, 
Момент аварии сняла видеокамера

На улице Трактовая в Улан-Удэ женщина за рулём «Тойоты» влетела в бетонный забор.

- По предварительным данным, женщина-водитель 1977 года рождения не справилась с управлением и совершила наезд на бетонный забор. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, - сообщили в МВД по Бурятии.

На месте работают инспекторы ДПС, устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.

Момент аварии сняла видеокамера: 

ДТП

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