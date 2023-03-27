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На трассе «Байкал» в Иркутской области водитель «КамАЗа» насмерть сбил пешехода

На трассе «Байкал» в Иркутской области водитель «КамАЗа» насмерть сбил пешехода
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Наезд произошёл в Слюдянском районе

26 марта около 9 часов вечера на федеральной трассе «Байкал» в Иркутской области 54-летний водитель «КамАЗа» насмерть сбил пешехода, который находился на проезжей части. Смертельное ДТП произошло возле посёлка Ангасолка в Слюдянском районе.

Пешеход скончался на месте до приезда бригады скорой медицинский помощи.

- По данному инциденту сотрудниками полиции организовано проведение проверки, по результатам которой будут установлены причины и условия дорожной аварии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



ДТП смерть

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