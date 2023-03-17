17 марта

16 марта

Популярное

В Иркутской области мать покусанного собаками мальчика отсудила 100 тысяч

В Иркутской области мать покусанного собаками мальчика отсудила 100 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На шестилетнего ребёнка во время прогулки напала бездомные собаки

В Иркутской области администрация города Усть-Кут выплатит 100 тысяч рублей семье ребёнка, на которого набросились бездомные собаки.

Инцидент произошёл в октябре 2020 года

- На шестилетнего ребёнка во время прогулки напали безнадзорные собаки, в результате мальчик получил телесные повреждения. В защиту прав несовершеннолетнего прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Усть-Кутский городской суд встал на сторону пострадавшей семьи и обязал местную администрацию выплатить 100 тысяч рублей.

После вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой.
собаки компенсация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области мать покусанного собаками мальчика отсудила 100 тысяч
В Иркутской области мать покусанного собаками мальчика отсудила 100 тысяч
Происшествия, 17.03.2023
На шестилетнего ребёнка во время прогулки напала бездомные собаки
В Бурятии налётчик с ножом порезал продавщицу магазина
В Бурятии налётчик с ножом порезал продавщицу магазина
Происшествия, 17.03.2023
Работница магазина оказала сопротивление 
В Улан-Удэ работницы частного детсада похитили 1,5 млн рублей
В Улан-Удэ работницы частного детсада похитили 1,5 млн рублей
Происшествия, 17.03.2023
Субсидия выделялась на создание дополнительных детских мест
В Улан-Удэ пьяный водитель врезался в ограждение, уходя от преследования
В Улан-Удэ пьяный водитель врезался в ограждение, уходя от преследования
Происшествия, 16.03.2023
Молодой человек, который не имеет прав, не в первый раз попался пьяным за рулём
Улан-удэнец перед ограблением ювелирного предупредил, что сейчас убежит
Улан-удэнец перед ограблением ювелирного предупредил, что сейчас убежит
Происшествия, 16.03.2023
Экспертиза установила, что у мужчины имеются признаки органического расстройства
В Бурятии горел автомобиль Toyota Passo
В Бурятии горел автомобиль Toyota Passo
Происшествия, 16.03.2023
Предварительной причиной названо короткое замыкание в моторном отсеке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^