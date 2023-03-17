В Иркутской области мать покусанного собаками мальчика отсудила 100 тысяч

На шестилетнего ребёнка во время прогулки напала бездомные собаки



В Иркутской области администрация города Усть-Кут выплатит 100 тысяч рублей семье ребёнка, на которого набросились бездомные собаки.



Инцидент произошёл в октябре 2020 года



- На шестилетнего ребёнка во время прогулки напали безнадзорные собаки, в результате мальчик получил телесные повреждения. В защиту прав несовершеннолетнего прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Усть-Кутский городской суд встал на сторону пострадавшей семьи и обязал местную администрацию выплатить 100 тысяч рублей.



После вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой.

