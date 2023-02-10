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В Братске в ДТП погиб водитель Toyota Mark II

Происшествия, 
Автомобилист выехал на «встречку», где столкнулся с другой иномаркой

Утром 10 февраля в Братске Иркутской области произошло смертельное ДТП. На автомобильно дороге Братской ГЭС столкнулись две иномарки – Toyota Mark II и Toyota Premio.

- Предварительно установлено, что автомобиль Toyota Mark II выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Premio, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В результате аварии водитель Mark II скончался на месте. Его пассажир, а также 33-летняя водитель другой машины с различными травмами госпитализированы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ДТП смерть

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