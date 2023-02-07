На бизнесмена возбудили три уголовных дела
Бизнесмен из Бурятии стал фигурантом трёх уголовных дел о незаконном экспорте леса стоимостью более 150 млн рублей. Контрабанду выявили сотрудники Бурятской таможни совместно с УФСБ.
- Лесоэкспортёр вывез в Китай через железнодорожные пункты пропуска ЖДПП Наушки и ЖДПП Забайкальск 12 тысяч кубометров древесины. Бизнесмен заключил несколько контрактов с иностранными компаниями на поставку пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной). В таможенные органы для декларирования представлял недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов: поставщик древесины, указанный в декларациях, фактически пиломатериалы не поставлял. Т.е. лесоматериалы были приобретены и вывезены незаконно, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
Было возбуждено три уголовных дела по фактам контрабанды стратегически важных товаров в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Максимальная санкция составляет семь лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
В Бурятии выявили контрабанду леса на 150 млн
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