В Бурятии выявили контрабанду леса на 150 млн

Происшествия, Фото: Бурятская таможня

На бизнесмена возбудили три уголовных дела



Бизнесмен из Бурятии стал фигурантом трёх уголовных дел о незаконном экспорте леса стоимостью более 150 млн рублей. Контрабанду выявили сотрудники Бурятской таможни совместно с УФСБ.



- Лесоэкспортёр вывез в Китай через железнодорожные пункты пропуска ЖДПП Наушки и ЖДПП Забайкальск 12 тысяч кубометров древесины. Бизнесмен заключил несколько контрактов с иностранными компаниями на поставку пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной). В таможенные органы для декларирования представлял недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов: поставщик древесины, указанный в декларациях, фактически пиломатериалы не поставлял. Т.е. лесоматериалы были приобретены и вывезены незаконно, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



Было возбуждено три уголовных дела по фактам контрабанды стратегически важных товаров в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Максимальная санкция составляет семь лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.



