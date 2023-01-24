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Жителя Бурятии осудили за попытку заживо сжечь две семьи

Жителя Бурятии осудили за попытку заживо сжечь две семьи
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Ожоги получили женщина и один из её детей

31-летний житель Хоринского района приговорён более чем к 13 годам лишения свободы за попытку заживо сжечь две семьи.

Как сообщал «Байкал-Dailу», преступление произошло в начале декабря 2021 года. Тогда до мужчины дошли слухи, что бывшая сожительница, с которой они недавно расстались, начала встречаться с молодым односельчанином. Мужчина сперва позвонил ей и пригрозил убийством. А затем приехал в село Хасурта, где живёт женщина со своими четырьмя детьми.

Ночью, будучи пьяным, он пробрался во дворы к бывшей сожительнице и её другу. И там, и там облил деревянные конструкции домов топливом из канистры и поджёг. При этом женщина находилась в доме вместе с четырьмя несовершеннолетними детьми.

К счастью, пожар увидел сосед, который разбудил мать с малышами и помог им выбраться через окно. Женщина и один ребёнок получили ожоги; жилище практически полностью было уничтожено огнём.

Во втором подожжённом доме люди сами смогли вовремя проснуться и потушить огонь.

Преступник скрылся с места происшествия, однако спустя непродолжительное время его изобличили и задержали.

Мужчина признан виновным по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершённое общеопасным способом» и «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 13,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Также судом удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании с осуждённого без малого 800 тысяч рублей в счёт причинённого им имущественного вреда, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии. 
покушение на убийство

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