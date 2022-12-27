Полиция проводит проверку
Днём 27 декабря на 65 км автодороги Р-258 «Байкал» в районе станции Глубокая Шелеховского района Иркутской области произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 60-летний мужчина, управляя большегрузом, не справился с управлением. Автомашина выехала за пределы проезжей части, опрокинулась и наехала на дерево.
- От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм водитель скончался на месте, - сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.
По факту автоаварии сотрудники полиции проводят проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Иркутской области водитель большегруза погиб, врезавшись в дерево
Происшествия, Фото:
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