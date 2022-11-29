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С поезда Иркутск – Северобайкальск сняли пассажира-наркомана

С поезда Иркутск – Северобайкальск сняли пассажира-наркомана
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
У мужчины изъяли наркотическое вещество

Транспортные полицейские сняли с пассажирского поезда Иркутск - Северобайкальск пассажира в состоянии наркотического опьянения.

Мужчину доставили в Братский линейный отдел МВД на транспорте, где в ходе личного изъяли свёрток с веществом тёмного цвета. В дорожной сумке обнаружили комочек тёмного цвета неправильной формы с характерным запахом конопли.

Экспертиза показала, что молодой человек вёз при себе наркотические средства растительного происхождения: более 30 граммов гашишного масла и 4 грамма гашиша. Задержанный пояснил, что наркотик собрал и изготовил сам для личного потребления без цели сбыта.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



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