У мужчины изъяли наркотическое вещество
Транспортные полицейские сняли с пассажирского поезда Иркутск - Северобайкальск пассажира в состоянии наркотического опьянения.
Мужчину доставили в Братский линейный отдел МВД на транспорте, где в ходе личного изъяли свёрток с веществом тёмного цвета. В дорожной сумке обнаружили комочек тёмного цвета неправильной формы с характерным запахом конопли.
Экспертиза показала, что молодой человек вёз при себе наркотические средства растительного происхождения: более 30 граммов гашишного масла и 4 грамма гашиша. Задержанный пояснил, что наркотик собрал и изготовил сам для личного потребления без цели сбыта.
- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
С поезда Иркутск – Северобайкальск сняли пассажира-наркомана
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Тушение осложнялось сильным ветром
Сперва обвиняемая придумала другую версию произошедшего
Инцидент произошёл центре города
У мужчины изъяли наркотическое вещество
Молодой человек приехал на такси
Мужчина застрелил жертву из ружья в ходе пьяной потасовки
Женщина очнулась только, когда ей предложили заложить квартиру
Женщина признала свою вину
Однако происходящее запечатлели на видео
Преступление раскрыли в ходе расследования убийства
Мужчина переходил дорогу вблизи «зебры»
Нападавших оперативно задержали
Уголовное дело передано в суд
Потерпевшая получила множественные укусы
Пострадала пассажирка