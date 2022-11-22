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В Улан-Удэ двое парней украли электроинструменты из кафе

В Улан-Удэ двое парней украли электроинструменты из кафе
Происшествия, 
Ущерб составил 40 тысяч рублей

19 ноября в полицию Октябрьского района Улан-Удэ обратился хозяин кафе, сообщивший о краже инструментов. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже.

Как выяснилось, поздним вечером двое жителей Улан-Удэ 18 и 20 лет прогуливались по улицам города. Решив выпить, молодые люди направились в кафе, но оно оказалось закрыто. Тогда молодые люди решили проникнуть в помещение. Оказавшись внутри, они заметили возле барной стойки строительные инструменты и украли их.

- Злоумышленники рассказали следователю, что похищенное они планировали сбыть, а вырученные деньги разделить между собой. Выяснилось, что старший из злоумышленников ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Украденные инструменты изъяты и возвращены владельцу.
кража

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