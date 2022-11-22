Ущерб составил 40 тысяч рублей
19 ноября в полицию Октябрьского района Улан-Удэ обратился хозяин кафе, сообщивший о краже инструментов. Ущерб составил 40 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже.
Как выяснилось, поздним вечером двое жителей Улан-Удэ 18 и 20 лет прогуливались по улицам города. Решив выпить, молодые люди направились в кафе, но оно оказалось закрыто. Тогда молодые люди решили проникнуть в помещение. Оказавшись внутри, они заметили возле барной стойки строительные инструменты и украли их.
- Злоумышленники рассказали следователю, что похищенное они планировали сбыть, а вырученные деньги разделить между собой. Выяснилось, что старший из злоумышленников ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Украденные инструменты изъяты и возвращены владельцу.
В Улан-Удэ двое парней украли электроинструменты из кафе
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