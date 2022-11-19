В Иркутской области в ДТП погибли два человека

Третий пассажир госпитализирован
Вчера, 18 ноября, вечером на улице Чапаева посёлка Алексеевск Киренского района 40-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Highlander, не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением, в результате чего выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
От полученных травм скончались на месте 56-летняя женщина и 53-летний мужчина, которые находились на заднем пассажирском сиденье и не были пристёгнутыми ремнями безопасности. Третий пассажир госпитализирован.
По факту автоаварии сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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