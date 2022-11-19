19 ноября

18 ноября

Популярное

В Иркутской области в ДТП погибли два человека

В Иркутской области в ДТП погибли два человека
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Третий пассажир госпитализирован

Вчера, 18 ноября, вечером на улице Чапаева посёлка Алексеевск Киренского района 40-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Highlander, не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением, в результате чего выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.




От полученных травм скончались на месте 56-летняя женщина и 53-летний мужчина, которые находились на заднем пассажирском сиденье и не были пристёгнутыми ремнями безопасности. Третий пассажир госпитализирован.

По факту автоаварии сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ДТП Иркутская область

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области в ДТП погибли два человека
В Иркутской области в ДТП погибли два человека
Происшествия, 19.11.2022
Третий пассажир госпитализирован 
Монгольское землетрясение не ощутилось в Бурятии
Монгольское землетрясение не ощутилось в Бурятии
Происшествия, 19.11.2022
Сейсмособытие произошло ближе к полуночи 
В Иркутской области после гибели бурильщика возбудили уголовное дело
В Иркутской области после гибели бурильщика возбудили уголовное дело
Происшествия, 18.11.2022
Мужчина погиб на производстве в середине октября
В Бурятии ВАЗ съехал с дороги и перевернулся
В Бурятии ВАЗ съехал с дороги и перевернулся
Происшествия, 18.11.2022
Пострадавший пассажир отказался от госпитализации
В Улан-Удэ из-за автомобиля на рельсах почти два часа стоят трамваи
В Улан-Удэ из-за автомобиля на рельсах почти два часа стоят трамваи
Происшествия, 18.11.2022
Сначала водитель отказался убирать машину, а потом она не завелась
Житель Иркутской области сжёг чужой автомобиль ВАЗ
Житель Иркутской области сжёг чужой автомобиль ВАЗ
Происшествия, 18.11.2022
Поджигатель регулярно ругался с хозяином легковушки
Житель Иркутской области спас бабушку из горящего дома
Житель Иркутской области спас бабушку из горящего дома
Происшествия, 18.11.2022
После этой истории молодой человек, возможно, будет трудиться пожарным
В Бурятии из-за свалки в жилых домах завелись крысы
В Бурятии из-за свалки в жилых домах завелись крысы
Происшествия, 18.11.2022
Свалку обещают ликвидировать до конца года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^