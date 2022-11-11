В Бурятии кражу мотоцикла раскрыли спустя два года

Вор продал мотоцикл жителю другого района



В Бичурском районе Бурятии полицейские раскрыли кражу мотоцикла, совершённую в селе Окино-Ключи более двух лет назад.



Заявление о хищении поступило в дежурную часть МВД в июле 2020 года. Тогда молодой человек сообщил, что его мотоцикл был угнан ночью из ограды. Ущерб составил 20 тысяч рублей.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий найти преступника или хотя бы мотоцикл не удалось.



Однако уже летом 2022 года украденный мотоцикл попал в объектив дорожной камеры в Мухоршибирском районе. Когда сотрудники полиции узнали об этом, они возобновили работу, а вскоре установили и преступника. Им оказался ранее судимый 35-летний житель села Окино-Ключи.



- Мужчина рассказал, что похитил транспорт односельчанина в корыстных целях. После кражи злоумышленник уехал на похищенном мотоцикле в Мухоршибирский район, где, накатавшись, продал мотоцикл местному жителю. Летом 2022-го в объектив дорожной камеры попал ничего не подозревающий новый владелец мототехники, - сообщили в МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

