Вор продал мотоцикл жителю другого района
В Бичурском районе Бурятии полицейские раскрыли кражу мотоцикла, совершённую в селе Окино-Ключи более двух лет назад.
Заявление о хищении поступило в дежурную часть МВД в июле 2020 года. Тогда молодой человек сообщил, что его мотоцикл был угнан ночью из ограды. Ущерб составил 20 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий найти преступника или хотя бы мотоцикл не удалось.
Однако уже летом 2022 года украденный мотоцикл попал в объектив дорожной камеры в Мухоршибирском районе. Когда сотрудники полиции узнали об этом, они возобновили работу, а вскоре установили и преступника. Им оказался ранее судимый 35-летний житель села Окино-Ключи.
- Мужчина рассказал, что похитил транспорт односельчанина в корыстных целях. После кражи злоумышленник уехал на похищенном мотоцикле в Мухоршибирский район, где, накатавшись, продал мотоцикл местному жителю. Летом 2022-го в объектив дорожной камеры попал ничего не подозревающий новый владелец мототехники, - сообщили в МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Бурятии кражу мотоцикла раскрыли спустя два года
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Следователям предстоит узнать, кому принадлежат останки
Толчки ощутили жители Бурятии и Иркутской области
О ситуации рассказали в Бурятской таможне
Дым из-под капота пошёл, когда автовладелец завёл машину
Пожар произошёл из-за перекала трубы
Ущерб превысил 5 миллионов рублей
Спасатели работают даже во время сильного снегопада
Об этом рассказала детский омбудсмен Наталья Ганькина
Мужчина пошёл на отчаянный шаг из-за проблем в бизнесе
Проводится доследственная проверка
Травмы получил пассажир
Автомобилист скрылся с места происшествия и бросил пострадавшего умирать
У Алексея Вахренева осталось трое несовершеннолетних детей
Мужчина совершил убийство спустя короткое время после выхода на свободу
Пенсионер украл торчащий из кармана женщины телефон