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Житель Бурятии украл из магазина спортивный костюм

Житель Бурятии украл из магазина спортивный костюм
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Вора поймали росгвардейцы

В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали возле железнодорожного вокзала подозреваемого в краже.

О краже спортивного костюма из магазина сообщила хозяйка торговой точки. Женщина хватилась одежды после ухода посетителя. Она описала приметы подозреваемого мужчины, его одежду и сумку.

По ориентировке вскоре возле железнодорожного вокзала был задержан 29-летний местный житель. У него в сумке был обнаружен украденный спортивный мужской костюм стоимостью более трёх тысяч рублей.

Ранее судимый задержанный мужчина доставлен в отдел полиции. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии по Бурятии. 
кража Росгвардия

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