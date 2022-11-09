Житель Бурятии украл из магазина спортивный костюм

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Вора поймали росгвардейцы



В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали возле железнодорожного вокзала подозреваемого в краже.



О краже спортивного костюма из магазина сообщила хозяйка торговой точки. Женщина хватилась одежды после ухода посетителя. Она описала приметы подозреваемого мужчины, его одежду и сумку.



По ориентировке вскоре возле железнодорожного вокзала был задержан 29-летний местный житель. У него в сумке был обнаружен украденный спортивный мужской костюм стоимостью более трёх тысяч рублей.



Ранее судимый задержанный мужчина доставлен в отдел полиции. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

