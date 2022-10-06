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В Бурятии сбили пьяного пешехода

В Бурятии сбили пьяного пешехода
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадавшего увезли в больницу

5 октября на дорогах Бурятии зарегистрировано 25 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе ДТП с пострадавшими, сообщили в республиканском УГИБДД.

Ночью в селе Багдарин на улице Баунтовская под колёса автомобиля попал 63-летний мужчина. На него наехала «Тойота Камри», которой управлял 31-летний водитель.

Пешеход с травмами был госпитализирован в больницу. Установлено, что он находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал «Байкал-Daily», также утром 5 октября на Элеваторе в Улан-Удэ 67-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» сбил женщину. Произошло это на «зебре», не оборудованной светофором.

Всего с начала года в республике произошло 179 наездов на пешеходов. 21 человек погиб, 166 получили травмы.



ДТП

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