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В Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину

В Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Наезд произошёл на Элеваторе

Сегодня утром, 5 октября, вблизи остановки «Элеватор» в Улан-Удэ, на пересечении улиц Гагарина и проспект 50 лет Октября автомобилист сбил женщину. Произошло это прямо на «зебре».

По предварительным данным, 67-летний водитель автомобиля «Тойоты Филдер» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 47-летнюю женщину.

В результате ДТП пострадавшую доставили в больницу, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



До этого наезд на пешехода в Улан-Удэ был зафиксирован 28 сентября. На улице Борсоева, автомобиль «Рено Логан» сбил ограждение памятника «Юность Бурятии» и наехал на девушку, которая перешла дорогу по «зебре». Момент аварии запечатлела камера наблюдения.

26 сентября в Мухоршибирском районе на федеральной трассе «Байкал» водитель «Мазды» насмерть сбил женщину-пешехода.

Почти месяц прятался от полиции улан-удэнец, который сбил 15-летнюю девочку на «зебре», а после скрылся с места аварии. После задержания горожанин признался, что был пьян, и его «обуял страх».

ДТП

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