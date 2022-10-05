В Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину





Сегодня утром, 5 октября, вблизи остановки «Элеватор» в Улан-Удэ, на пересечении улиц Гагарина и проспект 50 лет Октября автомобилист сбил женщину. Произошло это прямо на «зебре».По предварительным данным, 67-летний водитель автомобиля «Тойоты Филдер» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 47-летнюю женщину.В результате ДТП пострадавшую доставили в больницу, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.