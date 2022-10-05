В Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину

Сегодня утром, 5 октября, вблизи остановки «Элеватор» в Улан-Удэ, на пересечении улиц Гагарина и проспект 50 лет Октября автомобилист сбил женщину. Произошло это прямо на «зебре».
По предварительным данным, 67-летний водитель автомобиля «Тойоты Филдер» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 47-летнюю женщину.
В результате ДТП пострадавшую доставили в больницу, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
До этого наезд на пешехода в Улан-Удэ был зафиксирован 28 сентября. На улице Борсоева, автомобиль «Рено Логан» сбил ограждение памятника «Юность Бурятии» и наехал на девушку, которая перешла дорогу по «зебре». Момент аварии запечатлела камера наблюдения.
26 сентября в Мухоршибирском районе на федеральной трассе «Байкал» водитель «Мазды» насмерть сбил женщину-пешехода.
Почти месяц прятался от полиции улан-удэнец, который сбил 15-летнюю девочку на «зебре», а после скрылся с места аварии. После задержания горожанин признался, что был пьян, и его «обуял страх».