Инцидент произошёл на Комушке
В Улан-Удэ в микрорайоне Комушка неадекватный мужчина бросался на автомобиле. Видео появилось в паблике «Аноним 03», очевидец сообщил, что инцидент произошёл в 11:30 утра.
Мужчина сперва валялся на железнодорожных рельсах. Затем он бросался на проезжающие мимо машины.
Прибывшие на место сотрудники полиции задержали нарушителя порядка. Что руководило его действиями, неизвестно.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2015 году по посёлку имени Горького абсолютно голая женщина несколько часов бегала по дороге, отвлекая водителей и задевая их автомобили. Позже она поведала свою историю и призналась, что у неё шизофрения.
В Улан-Удэ неадекватный мужчина кидался на автомобили
Происшествия, Фото:
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