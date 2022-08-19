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В Улан-Удэ неадекватный мужчина кидался на автомобили

В Улан-Удэ неадекватный мужчина кидался на автомобили
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
Инцидент произошёл на Комушке

В Улан-Удэ в микрорайоне Комушка неадекватный мужчина бросался на автомобиле. Видео появилось в паблике «Аноним 03», очевидец сообщил, что инцидент произошёл в 11:30 утра.

Мужчина сперва валялся на железнодорожных рельсах. Затем он бросался на проезжающие мимо машины.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали нарушителя порядка. Что руководило его действиями, неизвестно.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2015 году по посёлку имени Горького абсолютно голая женщина несколько часов бегала по дороге, отвлекая водителей и задевая их автомобили. Позже она поведала свою историю и призналась, что у неё шизофрения.
автомобили

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