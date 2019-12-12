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Улан-удэнка, гулявшая по дороге голой, рассказала свою историю

Улан-удэнка, гулявшая по дороге голой, рассказала свою историю
Общество, 
Несколько лет назад голая и босая женщина стала жертвой осуждений и насмешек со стороны горожан

В далёком 2015 году улан-удэнцев потрясла выходка одной женщины – она прогулялась по проезжей части в посёлке имени Горького абсолютно голой. Лицезреть обнажённую горожанку могли сотни автомобилистов. Вечером её задержали полицейские. 

Инцидент вызвал бурную реакцию – люди выкладывали фото и видео, писали гневные комментарии и обсуждали, что же все-так могло произойти такого, что подтолкнуло женщину раздеться догола.

Накануне она раскрыла свою личность в соцсетях и подробно описала, что с ней произошло. Свою историю женщина разослала в такие популярные паблики, как «Аноним 03» и «Подслушано Улан-Удэ».

- Долго я не решалась это написать, но время пришло. Я та девушка, что ходила голой в п. Горьком. Про меня написали статью в газету: «Она шла совершенно голая...» Сколько было коментов и постов об этом. Фото выложили со всеми местами, даже не закрасив неприличные места (орфография здесь и далее сохранена), - так начала свой рассказ Анна.

Она рассказала, что имеет юридическое образование и даже работала на государственной службе. Но одна встреча перевернула всю её жизнь.

- В 2013 г. я встретила женщину армянку, но тогда я не знала, что она занимается магией Вуду. Мы с ней подружились. Правда дружба была не долгой. Поругавшись с ней, она кричала ужастные вещи, проклятия и т.д. А через 10 дней я оказалась в психушке. И с тех самых пор моя жизнь разделилось на до и после, - рассказывает она.

Анна добавила, что женщину-«мага» звали Ольгой, но сейчас она живёт в Иркутске под другим именем, теперь она стала Кариной.

- В 2015 у меня был очередной приступ и я разделась на глазах у всех. После того случая, мне диагностировали шизофрению. И теперь я инвалид 2 группы. После тех «добрых» людей из анонима и газеты было 2 попытки самоубийства и 8 дней комы. Но слава Богам, я жива! – поведала Анна.

Сейчас Анна принимает сильнодействующие препараты. Она заявила, что хочет получить публичные извинения от комментаторов в «Анониме» и в газете. Журналистам женщина предложила встретиться с ней и написать статью на тему «Кто они – настоящие шизофреники?».

- Так вот: люди добрые и не очень! Какой мерой судите, той и вас будут судить! Я все пережила: позор, унижение, боль, проклятие родных и не очень, потерю друзей, осуждение людей. Меня «забивали камнями» как могли. Но сейчас у меня все хорошо. Всем добра и позитива! – пожелала напоследок Анна.

В комментариях пользователи Сети поддержали Анну: «сильная, пусть мир в душе живёт вечно, здоровья крепкого», «Какая молодец, что написала, впредь будем знать, что делать в этом случае. Мы же люди тоже не можем обо всем знать, тем более про психич заболевания», «Аня, ты, определённо, сильная девушка. Не каждый осмелится рассказать такую историю. Всегда оставайся такой же лёгкой, позитивной девушкой. Рада, что у меня есть такой человек в окружении, который поддержит и даст совет, когда это действительно нужно».

Анна в комментариях ответила, что несколько лет назад ни один человек не проявил отзывчивость и не предложил помощь. Она отметила, что в любой ситуации нужно оставаться человеком.


психическое расстройство психологическая помощь
 
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