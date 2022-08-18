Инцидент произошёл на берегу Селенги
Сегодня днём, 18 августа, в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии на берегу реки Селенга сгорел автомобиль «Ниссан Цефиро».
- Днём на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании автомобиля на берегу Селенги в селе Сотниково. На место возгорания прибыл личный состав пожарной части №21. Пожарные обнаружили горящий «Ниссан Цефиро» на окраине села, возле берега. Пожар ликвидировали в течение 13 минут. Пострадавших нет, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Хозяина на месте не было. Однако очевидцы рассказали, что владелец сам поджёг автомобиль после ссоры с женой.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Как сообщал «Байкал-Daily», это уже вторая сгоревшая за сегодня машина. Ночью в городе Кяхта на ходу задымился автомобиль Toyota Town Ace. Водитель остановился и открыл капот, в результате чего поток воздуха усилил горение в отсеке двигателя. Прохожие пытались помочь потушить авто, закидывая его песком и ковром, но было уже слишком поздно.
В Бурятии сжёг автомобиль после ссоры с женой
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Погибшей было 74 года
Чудом никто не пострадал
ДТП произошло на улице Ключевская
Преступление долгое время оставалось нераскрытым, но помогла повторная молекулярно-генетическая экспертиза
Расследуется уголовное дело
Неизвестные смыли в унитаз крупный строительный мусор
Произошедшее немало испугало отдыхающих на берегу озера
Автомобилист выехал на «встречку», объезжая животное
Водитель скончался на месте аварии
Инцидент немало напугал местных жителей
Минивэн неожиданно загорелся на ходу
В этих местах любят отдыхать местные жители
На помощь обокраденным близнецам пришли росгвардейцы
ДТП произошло в посёлке Кутулик
Молодой человек ловил рыбу в месте нереста