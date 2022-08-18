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В Бурятии сжёг автомобиль после ссоры с женой

В Бурятии сжёг автомобиль после ссоры с женой
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Инцидент произошёл на берегу Селенги

Сегодня днём, 18 августа, в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии на берегу реки Селенга сгорел автомобиль «Ниссан Цефиро».

- Днём на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании автомобиля на берегу Селенги в селе Сотниково. На место возгорания прибыл личный состав пожарной части №21. Пожарные обнаружили горящий «Ниссан Цефиро» на окраине села, возле берега. Пожар ликвидировали в течение 13 минут. Пострадавших нет, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Хозяина на месте не было. Однако очевидцы рассказали, что владелец сам поджёг автомобиль после ссоры с женой.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как сообщал «Байкал-Daily», это уже вторая сгоревшая за сегодня машина. Ночью в городе Кяхта на ходу задымился автомобиль Toyota Town Ace. Водитель остановился и открыл капот, в результате чего поток воздуха усилил горение в отсеке двигателя. Прохожие пытались помочь потушить авто, закидывая его песком и ковром, но было уже слишком поздно.


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