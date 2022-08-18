18 августа

17 августа

Популярное

В Бурятии прохожие пытались потушить горящий автомобиль

В Бурятии прохожие пытались потушить горящий автомобиль
Происшествия,  Фото:"Кяхта-инфо"
Минивэн неожиданно загорелся на ходу

Ночью 18 августа в городе Кяхта сгорел автомобиль Toyota Town Ace. Инцидент произошёл на улице Ленина, около Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных технологий, сообщает «Кяхта-инфо».

Подробности раскрыли в республиканском агентстве ГО и ЧС. Выяснилось, что ночью хозяин автомобиля ехал домой, когда почувствовал запах дыма. Он остановился и открыл капот, в результате чего поток воздуха усилил горение в отсеке двигателя.

На помощь ему пришли прохожие. Они пытались потушить автомобиль подручными средствами – кошмой (ковром – ред.) и песком.

Через три минуты вызова на место возгорания прибыли пожарные. Однако к этому моменту автомобиль был охвачен сильным огнём.

Пламя потушили в течение 10 минут. Но Toyota Town Ace оказалась полностью уничтожена. Сумма материального ущерба устанавливается.

Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

пожар автомобили

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнец обокрал братьев-близнецов
Улан-удэнец обокрал братьев-близнецов
Происшествия, 18.08.2022
На помощь обокраденным близнецам пришли росгвардейцы
Житель Бурятии незаконно выловил 520 карасей
Житель Бурятии незаконно выловил 520 карасей
Происшествия, 18.08.2022
Молодой человек ловил рыбу в месте нереста
В Бурятии пойдут под суд «чёрные» лесорубы, напавшие на полицейских
В Бурятии пойдут под суд «чёрные» лесорубы, напавшие на полицейских
Происшествия, 18.08.2022
Чтобы обезвредить нападавших, полицейским пришлось стрелять в них
В Улан-Удэ за день дважды сбили пешеходов
В Улан-Удэ за день дважды сбили пешеходов
Происшествия, 18.08.2022
Обеих женщин госпитализировали 
В Бурятии пьяный водитель назвался именем односельчанина
В Бурятии пьяный водитель назвался именем односельчанина
Происшествия, 17.08.2022
К административной ответственности привлекли невиновного
В Улан-Удэ в суд ушло дело о зверском убийстве в баре
В Улан-Удэ в суд ушло дело о зверском убийстве в баре
Происшествия, 17.08.2022
В баре был жестоко убит 23-летний парень
Читинец удерживал девушку в квартире, угрожая молотком
Читинец удерживал девушку в квартире, угрожая молотком
Происшествия, 17.08.2022
Пленнице посчастливилось вырваться из квартиры живой и невредимой
У читинца украли барсетку, где лежало полмиллиона рублей
У читинца украли барсетку, где лежало полмиллиона рублей
Происшествия, 17.08.2022
Владелец забыл сумку со столь крупной суммой
В Иркутской области нашли заблудившихся в лесу женщину с ребёнком
В Иркутской области нашли заблудившихся в лесу женщину с ребёнком
Происшествия, 17.08.2022
Потерявшиеся мама и ребёнок пошли в лес за грибами
Полицейские поблагодарили иркутянина за помощь в тушении пожара
Полицейские поблагодарили иркутянина за помощь в тушении пожара
Происшествия, 17.08.2022
Мужчина рассказал, что просто не мог проехать мимо

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^