Минивэн неожиданно загорелся на ходу
Ночью 18 августа в городе Кяхта сгорел автомобиль Toyota Town Ace. Инцидент произошёл на улице Ленина, около Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных технологий, сообщает «Кяхта-инфо».
Подробности раскрыли в республиканском агентстве ГО и ЧС. Выяснилось, что ночью хозяин автомобиля ехал домой, когда почувствовал запах дыма. Он остановился и открыл капот, в результате чего поток воздуха усилил горение в отсеке двигателя.
На помощь ему пришли прохожие. Они пытались потушить автомобиль подручными средствами – кошмой (ковром – ред.) и песком.
Через три минуты вызова на место возгорания прибыли пожарные. Однако к этому моменту автомобиль был охвачен сильным огнём.
Пламя потушили в течение 10 минут. Но Toyota Town Ace оказалась полностью уничтожена. Сумма материального ущерба устанавливается.
Пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
В Бурятии прохожие пытались потушить горящий автомобиль
Происшествия, Фото:
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