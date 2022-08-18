В Бурятии прохожие пытались потушить горящий автомобиль

Минивэн неожиданно загорелся на ходу



Ночью 18 августа в городе Кяхта сгорел автомобиль Toyota Town Ace. Инцидент произошёл на улице Ленина, около Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных технологий, сообщает «Кяхта-инфо».



Подробности раскрыли в республиканском агентстве ГО и ЧС. Выяснилось, что ночью хозяин автомобиля ехал домой, когда почувствовал запах дыма. Он остановился и открыл капот, в результате чего поток воздуха усилил горение в отсеке двигателя.



На помощь ему пришли прохожие. Они пытались потушить автомобиль подручными средствами – кошмой (ковром – ред.) и песком.



Через три минуты вызова на место возгорания прибыли пожарные. Однако к этому моменту автомобиль был охвачен сильным огнём.



Пламя потушили в течение 10 минут. Но Toyota Town Ace оказалась полностью уничтожена. Сумма материального ущерба устанавливается.



Пострадавших нет.



По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.



