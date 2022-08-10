В Улан-Удэ за остановкой нашли труп женщины

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Полицейские устанавливают личность погибшей



Утром 8 августа в Улан-Удэ за остановкой общественного транспорта «Дамба», расположенной в СНТ «Пищевик», нашли тело женщины. Оно лежало прямо на проезжей части.



Что именно с ней произошло, выясняется. По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет, сообщили в МВД по Бурятии.



Личность погибшей пока не установлена.



Приметы: азиатской внешности, на вид 60 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы седые, стрижка короткая



Была одета в чёрную в белый горох кофту с мелкими белыми узорами в верхней части, спортивные брюки чёрного цвета.



При наличии какой-либо информации о личности женщины полиция просит сообщить по телефонам: 89644069602 или 102 (112).



