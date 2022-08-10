Жителя Бурятии будут судить за попытку заживо сжечь женщину с детьми

Поджигатель подпёр дверь ломом, а на окнах стояли металлические решётки
В Иволгинском районе Бурятии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, который пытался заживо сжечь бывшую возлюбленную и детей.
Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло 23 мая в пригородном селе Сотниково. По версии следствия, весь день мужчина распивал алкоголь в Улан-Удэ, а вечером приехал к бывшей сожительнице в Сотниково. Однако женщина не пустила его в дом.
Мужчина ещё некоторое время стучал в зарешёченные окна, через которые видел, что внутри находятся двое детей, 7 и 15 лет.
Затем пьяный мужчина с помощью металлического лома подпёр входную дверь. А после поджёг паклю, которую нашёл на веранде, и бросил её на стоявший там же диван. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям дома и охватил крышу.
Поджигатель остался во дворе и наблюдал за происходящим. Женщина с детьми из-за решёток на окнах и подпертой двери не могли выбраться наружу. Через окно она кричала бывшему сожителю и просила его отпереть дверь, но он не реагировал.
К счастью, крики услышали четверо студентов, отдыхавших неподалёку на берегу реки. Они кинулись на помощь, отогнули решётку на одном из окон. Сперва вызволили из дома детей, а затем помогли выбраться их матери. Никто из них серьёзно не пострадал.
Поджигатель к этому времени скрылся с места, но вскоре был задержан. Материальный ущерб оценён на сумму более 2,1 млн рублей. В рамках уголовного дела к обвиняемому также будет предъявлен гражданский иск, в том числе с требованием взыскания морального вреда.
Мужчина обвиняется по статьям «Покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью и общеопасным способом в отношении двух и более лиц, в том числе в отношении малолетнего» и «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершённое путём поджога, повлекшее причинение значительного ущерба и иные тяжкие последствия».
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
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Происшествия, Фото:
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