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Житель Бурятии запер дом и пытался заживо сжечь женщину с детьми

Житель Бурятии запер дом и пытался заживо сжечь женщину с детьми
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Мужчина хладнокровно стоял и смотрел, как его бывшая сожительница и дети не могут выбраться из запертого горящего дома

Вечером 23 мая в селе Сотниково в Бурятии загорелся деревянный частный дом, где находились женщина и двое её детей, 7 и 15 лет. Дверь дома оказалась подперта снаружи металлическим ломом. На окнах установлены металлические решётки. Мать с сыном и дочерью не могли выбраться наружу.

К счастью, крики услышали прохожие. Они бросились на помощь, отогнули решётку на окне и помогли семье выбраться.

Вскоре специалисты подтвердили, что причиной пожара стал поджог. Поджигателем оказался 37-летний бывший сожитель женщины. Его задержали, и на допросе он во всём признался.

По данным следствия, 23 мая в течение дня в Улан-Удэ мужчина распивал алкоголь, а вечером приехал к бывшей сожительнице в Сотниково. Однако женщина не пустила его в дом. Мужчина ещё некоторое время стучал в зарешёченные окна, через которые видел, что внутри находятся дети.

Затем пьяный мужчина с помощью металлического лома подпер входную дверь, поджёг паклю, которую нашёл на веранде, и бросил её на стоявший там же диван. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям дома и охватил крышу. Поджигатель остался во дворе и наблюдал за происходящим.

- Женщина с детьми из-за металлических решёток на оконных проёмах и подпертой двери не могла выбраться наружу. Через окно она кричала бывшему сожителю и просила его отпереть дверь, но он не реагировал. В этот момент крики услышали четверо студентов, отдыхавших неподалёку на берегу реки. Они кинулись на помощь, отогнули решётку на одном из окон, после чего вызволили из дома сначала детей, а затем помогли выбраться их матери. Никто из них не пострадал. Обвиняемый к этому времени скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан сотрудниками уголовного розыска полиции по месту жительства, - сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Бурятии.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью в отношении двух и более лиц, в том числе в отношении малолетнего». Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.


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