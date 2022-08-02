В Бурятии задержали очередного браконьера с ружьём

Сотрудники Бурприроднадзора задержали браконьера с охотничьим гладкоствольным оружием в местности Ключи Бичурского района Бурятии. Нарушитель при себе не имел разрешения ни на оружие, ни на охоту.
Ружьё и патроны были конфискованы.
- Благодаря работе госинспекторов удалось предотвратить незаконную охоту на копытных диких животных, - сообщили в Бурприроднадзоре.
Надзорный орган составил административный протокол по статье «Нарушение правил охоты», материалы отправлены в суд.
Стоит отметить, что незаконная охота влечёт за собой и уголовную ответственность. Санкции УК РФ предусматривают ответственность в виде лишения свободы до пяти лет.
В соответствии с правилами охоты, физические лица обязаны иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, в случае охоты в общедоступных охотничьих угодьях - разрешение на добычу охотничьих ресурсов.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Баргузинском районе двое госинспекторов Бурприроднадзора поймали троих браконьеров. Они попытались убежать, в ходе задержания даже завязалась потасовка.
Ранее задержали браконьера с заряжённым ружьём в Тарбагатайском районе. У него также не оказалось при себе никаких документов.