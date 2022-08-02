02 августа

01 августа

Популярное

В Бурятии задержали очередного браконьера с ружьём

В Бурятии задержали очередного браконьера с ружьём
Происшествия,  Фото:Бурприроднадзор
Мужчина охотился без разрешительных документов

Сотрудники Бурприроднадзора задержали браконьера с охотничьим гладкоствольным оружием в местности Ключи Бичурского района Бурятии. Нарушитель при себе не имел разрешения ни на оружие, ни на охоту.

Ружьё и патроны были конфискованы.

- Благодаря работе госинспекторов удалось предотвратить незаконную охоту на копытных диких животных, - сообщили в Бурприроднадзоре.


Надзорный орган составил административный протокол по статье «Нарушение правил охоты», материалы отправлены в суд.

Стоит отметить, что незаконная охота влечёт за собой и уголовную ответственность. Санкции УК РФ предусматривают ответственность в виде лишения свободы до пяти лет.

В соответствии с правилами охоты, физические лица обязаны иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, в случае охоты в общедоступных охотничьих угодьях - разрешение на добычу охотничьих ресурсов.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Баргузинском районе двое госинспекторов Бурприроднадзора поймали троих браконьеров. Они попытались убежать, в ходе задержания даже завязалась потасовка.

Ранее задержали браконьера с заряжённым ружьём в Тарбагатайском районе. У него также не оказалось при себе никаких документов.
браконьерство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии дерево спасло жизнь упавшему с пятого этажа ребёнку
В Бурятии дерево спасло жизнь упавшему с пятого этажа ребёнку
Происшествия, 02.08.2022
Следователи начали проверку по факту падения мальчика с пятого этажа заброшенного здания
В Бурятии ребёнок упал с пятого этажа заброшенного здания
В Бурятии ребёнок упал с пятого этажа заброшенного здания
Происшествия, 02.08.2022
Несчастный случай произошёл во время игры с другими детьми
В Бурятии раскрыли подробности ДТП с погибшим 16-летним водителем
В Бурятии раскрыли подробности ДТП с погибшим 16-летним водителем
Происшествия, 02.08.2022
Компания подростков-одноклассников каталась на «Лэнд Крузере»
Виляние по дороге выдало пьяного водителя в Бурятии
Виляние по дороге выдало пьяного водителя в Бурятии
Происшествия, 02.08.2022
Машину с пьяным водителем заблокировали росгвардейцы
В Бурятии затопило дорогу
В Бурятии затопило дорогу
Происшествия, 02.08.2022
Подтопление произошло из-за подъёма реки Баргузин
В Бурятии закладчика приговорили к 11 годам колонии
В Бурятии закладчика приговорили к 11 годам колонии
Происшествия, 02.08.2022
Молодой человек два года прятался от следствия, живя по фальшивому паспорту
Житель Бурятии избил знакомого поленом
Житель Бурятии избил знакомого поленом
Происшествия, 02.08.2022
Мужчина отправится за решётку на несколько лет
В Бурятии компания подростков попала в ДТП, один погиб
В Бурятии компания подростков попала в ДТП, один погиб
Происшествия, 02.08.2022
Страшное ДТП произошло в районе Генеральских озёр
Улан-удэнский «Отелло» убил возлюбленную, сняв с неё скальп
Улан-удэнский «Отелло» убил возлюбленную, сняв с неё скальп
Происшествия, 01.08.2022
Мужчина пришёл в ярость, застав свою сожительницу с другим
На Байкале в Бурятии утонул мужчина
На Байкале в Бурятии утонул мужчина
Происшествия, 01.08.2022
Трагедия произошла в местности Култушная
В Бурятии обнаружили более 18 тысяч литров поддельного алкоголя
В Бурятии обнаружили более 18 тысяч литров поддельного алкоголя
Происшествия, 01.08.2022
Бутлегеры создавали тайники в неприметных жилмассивах на окраине
В Улан-Удэ у пешехода-нарушителя нашли коноплю
В Улан-Удэ у пешехода-нарушителя нашли коноплю
Происшествия, 01.08.2022
Молодой человек выдал себя заторможенной речью

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^