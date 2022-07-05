Улан-удэнец заступился за женщину и получил ножом в грудь

С ножом на мужчину напал 71-летний пенсионер



Вечером 3 июля в больницу в Улан-Удэ доставили 52-летнего мужчину с колото-резаным ранением грудной клетки. Он получил ножом от незнакомца за то, что заступился за женщину.



Нападавшим оказался 71-летний пенсионер. Ему уже предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство».



- По данным следствия, днём 3 июля к пенсионеру, проживающему по улице Гагарина, пришла его знакомая. Вместе они стали распивать спиртные напитки. После того как закончился алкоголь, женщина собралась домой. По пути она встретила потерпевшего. После непродолжительной беседы к ним подбежал обвиняемый, и стал предъявлять претензии к собутыльнице о том, что якобы она похитила деньги, когда находилась у него в гостях. Не выдержав оскорблений в адрес женщины, рядом стоящий потерпевший встал на её защиту. Злоумышленнику не понравилось, что в их отношения вмешался незнакомый ему мужчина. В гневе он выхватил нож из кармана и нанёс потерпевшему один удар в область грудной клетки, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.



К счастью, мужчину вовремя госпитализировали, и в больнице врачи спасли ему жизнь.



Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

