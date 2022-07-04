Девушка-водитель опрокинула свой автомобиль
В воскресенье, 3 июля, около 17 часов в Кижингинском районе Бурятии в ДТП попала 23-летняя девушка, не имеющая водительских прав.
- 23-летняя водитель автомобиля «Тойота Премио», не имеющая прав управления транспортом, следуя по автодороге Хуртэй – Кижинга, в километре от села Чесан не справилась с управлением и совершила опрокидывание, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате аварии водитель с травмами была госпитализирована в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу, 2 июля в Селенгинском районе произошло тройное ДТП. В больницу для осмотра обратилась 54-летняя пассажирка.
Всего за два выходных дня на дорогах республики инспекторы ДПС выявили 820 нарушений ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 34 водителя, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, четыре человека – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и пять автомобилистов - за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.
В Бурятии в ДТП попала девушка, не имеющая прав
Происшествия, Фото:
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