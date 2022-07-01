В Бурятии упала 20-метровая труба школьной котельной

Произошло это, когда разгулялся ветер
В селе Буй Бичурского района Бурятии накануне разгулялась стихия. Порывы ветра достигали 26 м/с, сообщает «Бичура-инфо».
Капризы погоды не обошлись без происшествий. Упала труба школьной котельной.
- Труба 20 метров, диаметр 50 см, переломилась наполовину. Пострадавших нет. Будет проведено обследование и дальнейший ремонт, - сообщил глава поселения Вячеслав Сидоров.
Произошло это, когда разгулялся ветер
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