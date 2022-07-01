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В Бурятии упала 20-метровая труба школьной котельной

В Бурятии упала 20-метровая труба школьной котельной
Происшествия,  Фото:"Бичура-инфо"
Произошло это, когда разгулялся ветер

В селе Буй Бичурского района Бурятии накануне разгулялась стихия. Порывы ветра достигали 26 м/с, сообщает «Бичура-инфо».

Капризы погоды не обошлись без происшествий. Упала труба школьной котельной.

- Труба 20 метров, диаметр 50 см, переломилась наполовину. Пострадавших нет. Будет проведено обследование и дальнейший ремонт, - сообщил глава поселения Вячеслав Сидоров. 

ветер

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