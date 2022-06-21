В Улан-Удэ из горящего дома эвакуировали 30 человек

Огонь на дом перекинулся с кладовок
Сегодня на улице Целинная в Улан-Удэ загорелись кладовые. Огонь перекинулся на стену двухэтажного жилого многоквартирного дома.
- На месте происшествия работают подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Из жилого дома эвакуировано 30 человек, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
В 11:47 пожар локализован на общей площади 150 квадратных метров. В 12:00 возгорание было полностью потушено. Пожарным удалось отстоять многоквартирный дом.
Пострадавших нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», утром 15 июня в Улан-Удэ произошёл пожар в гостинице, расположенной в пятиэтажном многоквартирном доме
. Тогда самостоятельно эвакуировались 22 человека.
Огонь на дом перекинулся с кладовок
ДТП произошло на федеральной трассе
Подробности конфликта устанавливаются и пока точно неизвестны
Пострадавшую доставили в больницу
Ливнёвки на пешеходной улице не справились с дождём
Пух легко воспламеняется
Сайты бурятских вузов подверглись хакерской атаке
Возгорание ликвидировали в первые часы
Преступникам грозит до семи лет колонии
Поиски ведутся в двух районах
Убийство произошло, когда пара поссорилась
На дороге организовано реверсивное движение
По их словам, сторона защиты будет добиваться переквалификации дела
Сторонника террористической организации задержали в Чите
В поисках участвовали в том числе волонтёры