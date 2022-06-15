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В Улан-Удэ из горящей гостиницы эвакуировались 22 человека

В Улан-Удэ из горящей гостиницы эвакуировались 22 человека
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар произошёл в гостинице, расположенной в пятиэтажном многоквартирном доме

Сегодня утром в Улан-Удэ произошёл пожар в гостинице, расположенной в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Ермаковская.

- Сообщение о загорании поступило в 8 часов 1 минуту. На место происшествия незамедлительно были направлены дежурные караулы Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось задымление в одном из помещений гостиницы, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.

Самостоятельно эвакуировались 22 человека,

Звено газодымозащитной службы включилось в аппараты и произвело разведку помещений. После пожарные приступили к тушению. Менее семи минут потребовалось, чтобы ликвидировать открытое горение. Всего к тушению привлекались шесть единиц техники и 20 пожарных.

Возгорание, как выяснилось, произошло в цокольном этаже, где устроена прачечная. Огонь повредил сушильный аппарат.

Предварительной причиной пожара назван аварийный режим работы электрооборудования.

Как сообщал «Байкал-Daily», 3 июня произошёл крупный пожар в центре Улан-Удэ, за гостиницей «Байкал Плаза». Горела крыша банкетного зала. Едкий запах дыма распространился далеко вокруг. Площадь пожара составила 450 кв.метров.

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