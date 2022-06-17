Убийство произошло из-за разговоров о тюремном прошлом
В Хоринском районе Бурятии перед судом предстанет 52-летний местный житель, обвиняемый в убийстве. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло 2 апреля в улусе Алан. По данным следствия, в гости к местному жителю из соседнего села Хоринск приехал знакомый, который стал помогать по хозяйству. Вместе они в течение двух дней заготавливали дрова, а в промежутках между работой распивали алкоголь.
В ночь на 2 апреля во время застолья мужчины поссорились из-за разговоров о тюремном прошлом хозяина дома. Он разозлился, схватил кухонный нож и нанёс им два удара гостю в грудную клетку.
55-летний потерпевший скончался на месте. После этого убийца сходил к соседу, попросил вызвать скорую медицинскую помощь, а затем вернулся и оставался дома до приезда следственно-оперативной группы.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Жителя Бурятии будут судить за убийство во время заготовки дров
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Убийство произошло из-за разговоров о тюремном прошлом
Наезд произошёл возле остановки
Спасти ребёнка помогла физическая подготовка прапорщика
Полицейские быстро раскрыли кражу
У обвиняемого маленькие дети и безработная жена
Ещё двух жительниц республики оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил
Пострадавших эвакуировали в Улан-Удэ
Угонщику дважды не повезло
Два пациента с клещевыми инфекциями находятся в реанимации
Дети были госпитализированы
К молодому человеку росгвардейцы подошли во дворе жилого дома
Парочка постоянно ссорилась, что однажды привело к трагедии
Клещи нападают на людей во время отдыха, пастьбы и заготовки дров
С дороги вывозят скальный грунт и деревья
Видео снял гендиректор аэропорта «Байкал»