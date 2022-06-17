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Жителя Бурятии будут судить за убийство во время заготовки дров

Жителя Бурятии будут судить за убийство во время заготовки дров
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Убийство произошло из-за разговоров о тюремном прошлом

В Хоринском районе Бурятии перед судом предстанет 52-летний местный житель, обвиняемый в убийстве. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло 2 апреля в улусе Алан. По данным следствия, в гости к местному жителю из соседнего села Хоринск приехал знакомый, который стал помогать по хозяйству. Вместе они в течение двух дней заготавливали дрова, а в промежутках между работой распивали алкоголь.

В ночь на 2 апреля во время застолья мужчины поссорились из-за разговоров о тюремном прошлом хозяина дома. Он разозлился, схватил кухонный нож и нанёс им два удара гостю в грудную клетку.

55-летний потерпевший скончался на месте. После этого убийца сходил к соседу, попросил вызвать скорую медицинскую помощь, а затем вернулся и оставался дома до приезда следственно-оперативной группы.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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