Житель Бурятии убил гостя, поссорившись из-за разговоров о тюремном прошлом

Преступление произошло 2 апреля
2 апреля в одном из домов в улусе Алан Хоринского района обнаружено тело 55-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями грудной клетки. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
По подозрению в совершении преступления задержан 52-летний приятель покойного, с которым они вместе распивали спиртные напитки, а затем поссорились. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учинённой расправы. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение.
По данным следствия, обвиняемый проживал в улусе Алан. 30 марта к нему в гости из соседнего села Хоринск приехал знакомый, который стал помогать по хозяйству. Вместе в течение двух дней они заготавливали дрова, а в промежутках между работой употребляли спиртные напитки. В ночь на 2 апреля во время застолья между мужчинами на фоне алкогольного опьянения из-за разговоров о тюремном прошлом возникла ссора. В ходе перебранки хозяин дома схватил кухонный нож и нанёс им два удара гостю в грудную клетку. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
После этого обвиняемый сходил к соседу, попросил вызвать скорую медицинскую помощь, а затем вернулся и оставался дома до приезда следственно-оперативной группы.
- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.
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