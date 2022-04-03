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Житель Бурятии убил гостя, поссорившись из-за разговоров о тюремном прошлом

Житель Бурятии убил гостя, поссорившись из-за разговоров о тюремном прошлом
Общество,  Фото:из архива
Преступление произошло 2 апреля

2 апреля в одном из домов в улусе Алан Хоринского района обнаружено тело 55-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями грудной клетки. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По подозрению в совершении преступления задержан 52-летний приятель покойного, с которым они вместе распивали спиртные напитки, а затем поссорились. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учинённой расправы. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение.

По данным следствия, обвиняемый проживал в улусе Алан. 30 марта к нему в гости из соседнего села Хоринск приехал знакомый, который стал помогать по хозяйству. Вместе в течение двух дней они заготавливали дрова, а в промежутках между работой употребляли спиртные напитки. В ночь на 2 апреля во время застолья между мужчинами на фоне алкогольного опьянения из-за разговоров о тюремном прошлом возникла ссора. В ходе перебранки хозяин дома схватил кухонный нож и нанёс им два удара гостю в грудную клетку. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

После этого обвиняемый сходил к соседу, попросил вызвать скорую медицинскую помощь, а затем вернулся и оставался дома до приезда следственно-оперативной группы.

- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии. 
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