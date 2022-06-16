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Водитель «КамАЗа» оставил без света 3,5 тысяч улан-удэнцев

Водитель «КамАЗа» оставил без света 3,5 тысяч улан-удэнцев
Происшествия, 
Для восстановительных работ придётся перекрыть Селенгинский мост

Сегодня доверху гружённый грузовик «КамАЗ» оборвал провод воздушной линии электропередачи на Селенгинском мосту в Улан-Удэ. Произошло это в 6.55 часов, сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Сибирь».

В результате почти на час без света остались 3,5 тысяч жителей левобережной части Улан-Удэ.

Затем пециалисты перезапитали потребителей по резервной схеме.

Теперь предстоит провести ремонтные работы для восстановления электроснабжения по нормальной схеме. Для этого также придётся провести отключение потребителей и ненадолго перекрыть Селенгинский мост.

 - Селенгинский мост полностью перекроют на 10 минут из-за монтажа электросетей. Время перекрытия с 14:00 до 14:10, - сообщили в администрации города. 

отключение света Селенгинский мост

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