Водитель «КамАЗа» оставил без света 3,5 тысяч улан-удэнцев

Для восстановительных работ придётся перекрыть Селенгинский мост



Сегодня доверху гружённый грузовик «КамАЗ» оборвал провод воздушной линии электропередачи на Селенгинском мосту в Улан-Удэ. Произошло это в 6.55 часов, сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Сибирь».



В результате почти на час без света остались 3,5 тысяч жителей левобережной части Улан-Удэ.



Затем пециалисты перезапитали потребителей по резервной схеме.



Теперь предстоит провести ремонтные работы для восстановления электроснабжения по нормальной схеме. Для этого также придётся провести отключение потребителей и ненадолго перекрыть Селенгинский мост.



- Селенгинский мост полностью перекроют на 10 минут из-за монтажа электросетей. Время перекрытия с 14:00 до 14:10, - сообщили в администрации города.



