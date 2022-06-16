Для восстановительных работ придётся перекрыть Селенгинский мост
Сегодня доверху гружённый грузовик «КамАЗ» оборвал провод воздушной линии электропередачи на Селенгинском мосту в Улан-Удэ. Произошло это в 6.55 часов, сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Сибирь».
В результате почти на час без света остались 3,5 тысяч жителей левобережной части Улан-Удэ.
Затем пециалисты перезапитали потребителей по резервной схеме.
Теперь предстоит провести ремонтные работы для восстановления электроснабжения по нормальной схеме. Для этого также придётся провести отключение потребителей и ненадолго перекрыть Селенгинский мост.
- Селенгинский мост полностью перекроют на 10 минут из-за монтажа электросетей. Время перекрытия с 14:00 до 14:10, - сообщили в администрации города.
Водитель «КамАЗа» оставил без света 3,5 тысяч улан-удэнцев
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Трагедия произошла на реке Селенга
Семья расправилась с молодым односельчанином
Для восстановительных работ придётся перекрыть Селенгинский мост
Сейчас сайт не работает
Спасатели ищут пропавших людей на Братском водохранилище
Следователи выясняют обстоятельства преступления
С огнём боролись 85 человек
Три тонны нефрита мужчина добыл в Окинском районе
Мужчина зверски расправился с ребёнком из-за плача
Пьяная мать опрокинула автомобиль
Один из пожаров произошёл на территории бывшей церкви
Виновница отправится в колонию, но не прямо сейчас
Пожар произошёл в гостинице, расположенной в пятиэтажном многоквартирном доме
Погибшему было 23 года
Аферисты грозят проверкой и «неприятностями»