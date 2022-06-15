В Иркутской области молодой человек погиб в машине, врезавшейся в экскаватор





Ночью 14 июня в Нижнеудинском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП, унёсшее жизнь 23-летнего парня.Дорожный инцидент произошёл на автодороге Нижнеудинск – Порог. По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио» врезался в ограждение, которое установлено на участке производства дорожных работ, а после также врезался в стоящий экскаватор.В результате случившегося 23-летний молодой человек, находящийся на переднем пассажирском сидении «Тойоты», скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.Водитель и 32-летний пассажир иномарки с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.- Инспекторы ГИБДД выяснили, что водитель автомобиля неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Он лишён водительских прав, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.