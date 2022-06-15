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15 июня

14 июня

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В Иркутской области молодой человек погиб в машине, врезавшейся в экскаватор

В Иркутской области молодой человек погиб в машине, врезавшейся в экскаватор
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Погибшему было 23 года

Ночью 14 июня в Нижнеудинском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП, унёсшее жизнь 23-летнего парня.

Дорожный инцидент произошёл на автодороге Нижнеудинск – Порог. По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио» врезался в ограждение, которое установлено на участке производства дорожных работ, а после также врезался в стоящий экскаватор.

В результате случившегося 23-летний молодой человек, находящийся на переднем пассажирском сидении «Тойоты», скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Водитель и 32-летний пассажир иномарки с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

- Инспекторы ГИБДД выяснили, что водитель автомобиля неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Он лишён водительских прав, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



ДТП смерть

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