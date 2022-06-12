Пожарным пришлось применить автолестницу
12 июня в Улан-Удэ произошёл пожар в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного дома на улице Краснофлотская. Сообщение об этом пожарные получили в 12:22.
- На момент прибытия первого подразделения пожарных шёл дым из окна. Звено газодымозащитной службы спасло мужчину. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 12 человек, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.
Огнём повреждена стена, потолок и дверь на общей площади 12 кв.м.
12 минут потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать загорание.
Причина произошедшего установлена – это неосторожность при курении.
Всего в тушении участвовали 25 пожарных, шесть единиц основной техники и одна автолестница.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 3 июня в загоревшейся квартире дома по улице Революции 1905 года погиб мужчина.
В Улан-Удэ из горящей квартиры спасли мужчину
Происшествия, Фото:
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