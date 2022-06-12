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В Улан-Удэ из горящей квартиры спасли мужчину

В Улан-Удэ из горящей квартиры спасли мужчину
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожарным пришлось применить автолестницу

12 июня в Улан-Удэ произошёл пожар в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного дома на улице Краснофлотская. Сообщение об этом пожарные получили в 12:22.

- На момент прибытия первого подразделения пожарных шёл дым из окна. Звено газодымозащитной службы спасло мужчину. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 12 человек, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.

Огнём повреждена стена, потолок и дверь на общей площади 12 кв.м.

12 минут потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать загорание.

Причина произошедшего установлена – это неосторожность при курении.

Всего в тушении участвовали 25 пожарных, шесть единиц основной техники и одна автолестница.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 3 июня в загоревшейся квартире дома по улице Революции 1905 года погиб мужчина
пожар

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