Пожар произошёл из-за курения
Сегодня в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии сообщили о пожаре в Улан-Удэ, на котором погиб человек. Пожар произошёл ещё в пятницу, 3 июня.
- 3 июня произошло возгорание в квартире по улице Революции 1905 года в Улан-Удэ. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия пожарных возгорание было ликвидировано хозяином квартиры. В ходе осмотра квартиры внутри был обнаружен мужчина 1981 года рождения без признаков жизни, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Огонь уничтожил мебель, также оказались закопчены стены на общей площади три квадратных метра.
Предварительной причиной пожара названа неосторожность при курении.
Как сообщал «Байкал-Daily», также 3 июня произошёл пожар в центре Улан-Удэ, за гостиницей «Байкал Плаза». Горела крыша банкетного зала. Едкий запах дыма распространился далеко вокруг. Площадь пожара составила 450 кв.метров.
В Улан-Удэ в горящей квартире погиб мужчина
Происшествия, Фото:
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