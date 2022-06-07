Улан-удэнцы стали жертвами забайкальской аферы с водительскими правами











В Забайкальском крае задержали четырёх жителей Петровск-Забайкальска и одного читинца. Они создали мошенническую схему с водительскими правами. Своим «клиентам» предлагали водительские удостоверения без обучения и сдачи экзаменов, однако в итоге их обманывали.По версии полицейских, организовал противоправную деятельность 29-летний житель Петровск-Забайкальского, который работал мастером производственного обучения в одной из автошкол города. В криминальную схему он втянул свою супругу, тёщу, тётю и друга из Читы.Желающих незаконно получить водительские права они подыскивали в Петровск-Забайкальском районе, Чите и Улан-Удэ. По предварительным данным, от рук аферистов пострадали как минимум 18 человек, в том числе жители столицы Бурятии.- Обвиняемый похитил денежные средства у как минимум 18 человек, пообещав им содействие в получении водительских удостоверений без соответствующего обучения и сдачи экзаменов в ГИБДД. Суммы денежного вознаграждения варьировались от 30 до 50 тысяч рублей, в зависимости от финансового положения потерпевших. Для убедительности злоумышленник брал не только деньги, но и пакет документов, необходимых для оформления удостоверений, в том числе фотографии, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.На всех пятерых задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». В ходе обысков у них изъяли компьютеры и документы.